Eine 41-Jährige und ihr Kind sind in ihrer Wohnung, als in einem der Zimmer plötzlich ein Feuer ausbricht. Die Polizei hat bereits erste Hinweise auf eine mögliche Ursache.

Brand in einer Wohnung in Halle - Zwei Leichtverletzte

Halle - Zwei Frauen sind bei einem Wohnungsbrand in Halle leicht verletzt worden. Eine 41 Jahre alte Frau befand sich mit ihrem Kind in der Wohnung, als in einem der Zimmer ein Feuer ausbrach, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die 41-Jährige und eine 20 Jahre alte Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurden durch die dabei entstandene Rauchentwicklung leicht verletzt.

Als Ursache für den Brand am Mittwochabend wird derzeit ein technischer Defekt vermutet, so der Sprecher. Die Feuerwehr stellte demnach ein Ladekabel fest, das gebrannt haben könnte. Eine Brandursachenermittlung muss jedoch noch durchgeführt werden.

Die Wohnung in der Hildesheimer Straße ist bis auf das betroffene Zimmer noch bewohnbar.