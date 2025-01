In einer ehemaligen Brauerei bricht ein Feuer an einer Maschine aus, die Flammen greifen auf die Halle über. Es gibt mehrere Verletzte.

Brand in ehemaliger Brauerei in Holzminden

Bei einem Brand in einer ehemaligen Brauerei in Holzminden sind vier Menschen verletzt worden.

Holzminden - Bei einem Brand in einer ehemaligen Brauerei in Holzminden sind vier Menschen verletzt worden. Bei Demontagearbeiten hatte eine Maschine der früheren Brauerei Allersheim am Mittag Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Vier Mitarbeiter des Demontageunternehmens erlitten Rauchvergiftungen, als sie versuchten, den Brand zu löschen. Sie kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Das Feuer griff von der Maschine auf die Halle über. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, es gab eine starke Rauchentwicklung. Der Brand war nach rund drei Stunden gelöscht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar, auch warum die Maschine in Flammen aufgegangen ist.

Die regionale Brauerei existiert nach eigenen Angaben bereits seit 1854. Nach Angaben der Polizei ist die Produktionsstätte seit Anfang des Jahres stillgelegt. Laut einem Bericht des NDR soll die Produktion zu einer Brauerei im Sauerland verlegt werden. Zuletzt waren in der Brauerei in Holzminden demnach noch 28 Mitarbeiter beschäftigt.