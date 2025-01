Brand in betreuter Wohnanlage in Wolkenstein

In einem betreuten Wohnen in Wolkenstein ist am Freitagabend Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Wolkenstein - In der Küche einer Erdgeschosswohnung in einer betreuten Wohnanlage in Wolkenstein im Erzgebirge ist ein Brand ausgebrochen. Den Angaben der Polizei zufolge war die 75-jährige Bewohnerin zur Zeit des Brandausbruchs am Freitagabend nicht Zuhause. Die Brandursache sei noch unklar.

Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, teilten die Beamten mit. Die Frau erlitt einen Schock und wurde ärztlich behandelt. Alle anderen Bewohner der Anlage hätten diese unbeschadet verlassen, hieß es.