In der Einrichtung lernen und leben junge Menschen. Als es brennt, rückt die Feuerwehr mit Dutzenden Kräften an.

Berlin - In einem Berufsbildungszentrum in Berlin-Britz ist ein Brand ausgebrochen. Es wurde aber niemand verletzt und das Feuer zügig gelöscht, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Auszubildenden hätten sich selbst ins Freie gerettet. Nach ersten Angaben brach der Brand in einer Wohnung des Internats der Einrichtung aus, in der junge Menschen mit Behinderung und besonderem Förderbedarf ausgebildet werden.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben gegen 9.30 Uhr alarmiert. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren vor Ort. Wie es zu dem Feuer kam, wird noch ermittelt.