Im Keller brach in der Nacht ein Feuer aus. Eine geplatzte Wasserleitung half, die Flammen in einer der ältesten Spielstätten Halles einzudämmen.

Halle - Flammen im Keller des Steintor-Varieté-Theaters haben in der Nacht zu einem Feuerwehreinsatz in Halle geführt. Verletzte gebe es nicht, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand brach den Angaben nach in einem Kellerraum aus. Gegen Mitternacht seien die Einsatzkräfte ausgerückt. Durch das Feuer platzte demnach eine Wasserleitung, wodurch bereits große Teile des Brandes gelöscht wurden. Die 18 Feuerwehrleute vor Ort löschten nach und belüfteten die Räume.

Das Steintor-Varieté ist eine der ältesten Spielstätten in Halle und bietet Platz für mehr als 1.000 Gäste.