In einer Produktionshalle kommt es zu einer Verpuffung. Die Feuerwehr kann verhindern, dass sich die Flammen auf dem SKET-Gelände weiter ausbreiten.

Brand im SKET Industriepark in Magdeburg

Magdeburg - Im SKET Industriepark in Magdeburg hat eine Verpuffung einen Brand in einer Produktionshalle verursacht. Alle Mitarbeiter konnten das Gebäude aber unverletzt verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die ersten Löschfahrzeuge an der Einsatzstelle eintrafen, sei bereits dichter schwarzer Rauch aus der Halle gedrungen. Die Einsatzkräfte seien mit schwerem Atemschutz ausgerüstet in die Halle gegangen. Es sei verhindert worden, dass sich die Flamme weiter auf dem Gelände ausbreiteten, hieß es.

Die betroffene Halle ist vorerst nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Im Dezember 2017 war bei einem Feuer in einer Produktionshalle auf dem Areal ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. In der 2000 Quadratmeter großen Halle standen damals Maschinen, Teile der Einrichtung sowie Kunststoffpulver in Flammen. Verletzt wurde auch bei diesem Brand niemand.