In der Nähe von Grimma bricht am Abend ein Feuer in einer Scheune aus. Die Löscharbeiten dauern bis in den nächsten Tag.

Grimma - Ein Feuer in der Nähe von Grimma (Landkreis Leipzig) hat laut Schätzungen der Polizei einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Am Montagabend geriet eine Scheune aus bislang unbekannten Gründen in Brand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach griff das Feuer auf das benachbarte Wohnhaus über. Es wurde niemand verletzt. Die Einwohner des Hauses im Ortsteil Motterwitz wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Die Feuerwehr rückte mit etwa 150 Kräften an, um die Flammen zu löschen.

Den Angaben zufolge waren die Löscharbeiten schwierig, da es aufgrund des Windes einen starken Funkenflug gab. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude habe verhindert werden können. Erst am Dienstagvormittag waren die Löscharbeiten abgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Kriminalpolizei war demnach am Dienstag vor Ort im Einsatz. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine mittlere sechsstellige Summe.