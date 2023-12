Berlin - Auf dem Gelände eines Betonherstellers in Berlin-Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Ein Anwohner meldete am frühen Mittwochmorgen das Feuer auf dem Gelände am Schleusenufer. Mehrere Zementsilos und das Hauptgebäude standen in Flammen. Zudem brannten fünf Lastwagen, wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. 44 Feuerwehrleute waren demnach für zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens gab die Polizei nicht an.