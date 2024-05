Brand auf Recyclinghof in Neukölln gelöscht

Berlin - Der Brand auf einem Recyclinghof in Berlin-Neukölln ist gelöscht. Es gebe noch einzelne Glutnester, und die Feuerwehr sei noch mit einigen Kräften vor Ort und räume auf, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag.

In der Nacht zu Samstag standen laut Feuerwehr Metallschrott und -späne in Flammen. Es sei kurzzeitig zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr zog die Metallschrotthaufen mit Radladern auseinander, was sich aufwendig gestaltete, sagte der Sprecher.

Anwohner waren wegen einer möglichen Belästigung durch Rauch- und Brandgase gewarnt worden. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.