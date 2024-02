Schönewalde - Auf einem Erlebnishof in Schönewalde (Landkreis Elbe-Elster) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude, das als Veranstaltungsort genutzt wurde, sei vollständig abgebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Ursache war zunächst unklar. Das Feuer drohte auch auf andere Gebäude überzugreifen, die Feuerwehr verhinderte das nach Angaben der Polizei. Die Polizei sprach von einem „erheblichen“ Schaden in noch unbekannter Höhe.