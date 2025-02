Am frühen Morgen war ein Notruf bei der zuständigen Regionalleitstelle eingegangen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr hat einen Brand auf dem Gelände der Technischen Universität gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Am frühen Mittwochmorgen war ein Notruf bei der zuständigen Regionalleitstelle eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Mülltonnen an Rückseite eines Verwaltungsgebäudes in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade übergegriffen.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Ausbreitung des Brandes verhindern und die Flammen löschen, wie es hieß. Parallel dazu wurde das Innere des Gebäudes auf Rauchgase überprüft. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. 38 Einsatzkräfte der Feuer und weiterer Dienststellen waren demnach vor Ort. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.