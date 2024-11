Brand an Skilifthütte - Ermittler suchen nach Ursache

Neuhaus am Rennweg - Nach dem Brand der Skilift-Hütte am Apelsberg bei Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) soll ein Brandursachenermittler die Ursache klären. Dazu wird der Brandort heute untersucht, wie die Polizei mitteilte.

Am Freitagabend kam es aus noch unbekannter Ursache zum Brand an der Hütte. Dabei wurden unter anderem die Steuerungsanlagen sowie die Elektronik des Skiliftes vollständig zerstört. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei bislang keine Angaben.