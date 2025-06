Feuerwehrleute haben einen Brand an einem Seniorenheim in Frankfurt (Oder) gelöscht. (Symbolbild)

Frankfurt - Bei einem Brand an einem Seniorenheim in Frankfurt (Oder) sind nach Polizeiangaben zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Feuer entstand nach erster Schätzung rund 200.000 Euro Schaden. Einige Zimmer sind vorerst nicht bewohnbar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach Angaben der Feuerwehr führten brennende Mülltonnen zu dem Einsatz. Die Tonnen in einer Unterführung des Gebäudes standen in der Nacht in Flammen. Dadurch mussten darüberliegenden Wohnungen evakuiert werden. Zwei oder drei Wohnungen seien stark verrußt, erklärte eine Sprecherin der Feuerwehr. Die Bewohner seien in anderen Zimmern der Anlage untergebracht worden.

Die Feuerwehr wurde nach den Angaben durch die Brandmelder in dem Seniorenheim in der Nacht alarmiert. Warum die Mülltonnen brannten, ist noch nicht geklärt, die Polizei untersucht die Ursache nun.