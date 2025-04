Die Feuerwehr in Quedlinburg lösche am Samstagnachmittag ein Feuer an einer Pflegeeinrichtung und brachte vorsorglich sieben Menschen in Sicherheit. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. (Archivfoto)

Quedlinburg - Wegen eines Brandes am Gebäude eines Pflegeheims in Quedlinburg im Harz sind am Samstag sieben Menschen evakuiert worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge an der Fassade ausgebrochen. Weil sich der Rauch durch einen Leitungsschacht bis in die oberen Stockwerke in dem Haus ausgebreitet hatte, habe die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst.

Nachdem die Flammen gelöscht und die Innenräume belüftet waren, kehrten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück, wie es hieß. Es sei ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Die Brandursache werde ermittelt, hieß es.