Brand an einer Grundschule - Kinder in Sicherheit

Hagen am Teutoburger Wald - Der Dachstuhl einer Grundschule in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) brennt. „Die Kinder konnten alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Schülerinnen und Schüler befänden sich mit den Lehrkräften auf einem Sammelplatz außerhalb des Gebäudes. Niemand sei verletzt worden.

Warum das Feuer in der Grundschule St. Martin ausbrach, müsse erst ermittelt werden. Die Löscharbeiten laufen noch, mehrere Feuerwehren und Rettungswagen seien im Einsatz. Ob die Kinder später wieder in die Schule zurückkehren können, sei unklar.