Oldenburg - Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende des Oldenburger Energieunternehmens EWE, Bernhard Bramlage, gibt sein Amt auf. Mit der turnusgemäß anstehenden Neuwahl des Kontrollgremiums im Mai wolle er nach mehr als zehn Jahren aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, teilte der 73-Jährige in einer Mitteilung des Unternehmens am Freitag mit. Der frühere Leeraner Landrat stand fünf Jahre lang als Vorsitzender an der Spitze des 20-köpfigen Aufsichtsrats.

„Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei allen für das Vertrauen bedanken, das sie mit meiner Entsendung in die Gremien des EWE-Verbandes, den Aufsichtsrat der EWE AG und zuvor in die Aufsichtsräte verschiedener Tochtergesellschaften zum Ausdruck gebracht haben“, teilte Bramlage mit. Über Bramlages Nachfolge soll auf der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates im Mai entschieden werden.