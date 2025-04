Berlin - Die Berlin Volleys haben auf eindrucksvolle Art und Weise das Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht. Gegen die Grizzlys Giesen gelang dem Titelverteidiger im dritten Playoff-Halbfinalspiel mit 3:0 (25:15, 25:15, 25:19) der dritte Sieg. Der Hauptstadtklub entschied damit die Serie Best of five vorzeitig zu seinen Gunsten und hat als Finalist bereits jetzt für die Saison 2025/26 einen Startplatz in der Champions League sicher.

In den Endspielen (Best of five) treffen die Berliner auf den Sieger des anderen Halbfinals zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen (Playoff-Stand: 2:1). Das erste Spiel findet am 27. April in Berlin statt.

Berlin in allen Belangen überlegen

Vor 4.215 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle dominierten die Gastgeber über die gesamte Distanz deutlich. Johannes Tille führte als Zuspieler umsichtig Regie, Diagonalangreifer Jake Hanes verwertete die sich ihm bietenden Chancen auf seine gewohnt wuchtige Art zu Punkten.

Zudem stellten die Floataufschläge von Volleys-Mittelblocker Nehemiah Mote die Giesener Annahme vor erhebliche Probleme. Trotz ihrer Überlegenheit blieben die Berliner über die gesamte Distanz fokussiert und nutzten ihre Vorteile in den Elementen Aufschlag, Annahme und Block rigoros aus. Die Gäste erlebten letztlich eine Lehrstunde.