Mit einem souveränen 3:0 gegen Dachau sichern sich die BR Volleys den dritten Sieg in Serie und bleiben an der Tabellenspitze dran. Der Meister will zurück zu alter Stärke.

Berlin - Die BR Volleys finden in der Bundesliga immer mehr zu ihrer Form. Gegen den ASV Dachau holte sich der Rekordmeister mit einem 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) den dritten Sieg in Serie und hält nach dem schwachen Saisonstart den Anschluss zur Tabellenspitze. Nach der Heim-Klatsche gegen Konkurrent Lüneburg hatten die Berliner zuletzt gegen Freiburg und den VC Olympia ebenfalls 3:0 gewonnen.

Der erste Satz blieb in der Berliner Max-Schmeling-Halle lange ausgeglichen. Beide Teams konnten zunächst nur wenig Aufschlagdruck erzeugen und sich so auch nicht absetzen. Volleys-Coach Joel Banks ärgerte sich, weil die Schiedsrichter seinen Wunsch nach einer Challenge erst spät erkannten. Mit dem zusätzlichen Punkt, den die Berliner durch den Videobeweis bekamen, verschafften sie sich ein kleines Polster, das sie zum Satzgewinn ausbauten.

Angreifer Hanes überzeugt mit Aufschlagserie

Mit laufender Spieldauer kam vor 3789 Zuschauern und Zuschauerinnen die Schlagkraft von Berlins Diagonalangreifer Jake Hanes deutlicher zum Vorschein. Eine Aufschlagserie des Amerikaners brachte im zweiten Durchgang einen komfortablen Vorsprung und leitete das ungefährdete 2:0 ein. Banks wechselte etwas durch. Sein Team setzte sich nach der Hälfte des dritten Satzes wieder etwas ab. Kapitän Ruben Schott verwandelte den ersten Matchball.