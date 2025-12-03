Die BR Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Jake Hanes punktete am erfolgreichsten für die Hauptstädter.

Berlin - Titelverteidiger BR Volleys setzt seine Aufholjagd in der Volleyball-Bundesliga fort. Gegen Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg setzten sich die Berliner in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit 3:0 (29:27, 25:22, 25:20) durch und feierten den fünften Liga-Sieg in Serie.

Erfolgreichster Berliner Angreifer war der US-Amerikaner Jake Hanes (27), der auch als bester Spieler der Partie ausgezeichnet wurde. Das Team von Trainer Joel Banks hält nach dem schwachen Saisonstart weiter den Anschluss zur Tabellenspitze. Ludwigsburg ist mit Topscorer Nyherowo Omene bisher die Überraschungsmannschaft der Saison und lag vor der Partie in der Tabelle nur knapp hinter den BR Volleys.

Für die Berliner steht am kommenden Samstag (19.30 Uhr/Dyn) eine Auswärtsaufgabe bei den Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland an.