Bovenschulte will Musik und Sport machen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in seinem Büro im Rathaus.

Bremen (dpa/lni) – - Auch Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte startet mit guten Vorsätzen in das neue Jahr. „Zuerst möchte ich mit der Koalition für Bremen weiter eine erfolgreiche Politik machen. Das steht vorne an“, sagte der SPD-Politiker. Wichtig sei ihm vor allem, die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Nur so lasse sich Armut erfolgreich bekämpfen und nur so könne die Integration der vielen Menschen, die nach Bremen kommen, gelingen.

„Privat möchte ich unbedingt wieder mehr Zeit für die Musik haben“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Im Moment komme ich höchstens dazu, dass ich mich mit der Gitarre aufs Sofa setze und ein paar Songs spiele.“ Fürs Üben fehle ihm die Zeit, dabei würde er gern sein Können auf der Gitarre verbessern.

Außerdem will Bovenschulte weiter regelmäßig Sport treiben. „Ich möchte mein morgendliches Joggen kontinuierlich durchhalten“, sagte der 58-Jährige. Er laufe zwei Mal wöchentlich sieben Kilometer durch den Bürgerpark. „Also man sieht: klare Vorsätze für‘s nächste Jahr, die sich leicht brechen lassen.“