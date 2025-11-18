Alle Jahre wieder erstrahlen im Botanischen Garten tausende Lichter. Was Besucherinnen und Besucher beim „Christmas Garden“ erwartet - und worauf sich besonders Kinder freuen können.

Zum neunten Mal wird die Anlage im Stadtteil Dahlem für den „Christmas Garden“ weihnachtlich beleuchtet. (Archivbild)

Berlin - Ab dem 19. November wird es im Botanischen Garten wieder weihnachtlich. Für den „Christmas Garden“ wird die Anlage auch in diesem Jahr mit glitzernden Lichtern und größeren Licht-Installationen geschmückt. Auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundweg erwarten Besucherinnen und Besucher mehr als 30 Lichtinstallationen, wie die Veranstalter mitteilen.

Dazu gehören eine Fontänenshow, ein 3.000 Quadratmeter großes Lichterfeld und ein bunt beleuchteter Baum, der synchron zu Musik erstrahlt. Spezielle Angebote für Kinder sind auch Teil des Programms - wie etwa leuchtende Zuckerwatte. Vor dem Großen Tropenhaus ist ein Weihnachtsdorf mit Glühwein, Punsch und Speisen aufgebaut.

Der „Christmas Garden“ öffnet am Mittwoch (19. November) und ist bis zum 11. Januar 2026 zu sehen. Tickets für Erwachsene gibt es ab 16,90 Euro, für Kinder ab 12,50 Euro.

Der Botanische Garten ist 43 Hektar groß und beherbergt knapp 20.000 Pflanzenarten.