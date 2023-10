Bremerhaven - Ein Bootsanleger ist am Ufer der Geeste in Bremerhaven auseinander gebrochen. Auch der dazugehörige zehn Meter lange Steg war am Freitag aus der Verankerung gerissen und hing nur noch an einer Seite an der Plattform zur Pierkante, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Bootsanleger drohte in die Geeste zu treiben. Die Feuerwehr sicherte den Steg und den Anleger, um eine Gefahr für die Schifffahrt zu verhindern. Grund für das Auseinanderbrechen waren laut Feuerwehr vermutlich der starke Wind, die Wellen und das Niedrigwasser. Die Schadenshöhe war zunächst unklar, die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.