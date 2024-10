Die Telekom Baskets Bonn haben ihr Auswärtsspiel in der Champions League gegen Maccabi Ramat-Gan gewonnen. Dank einer starken ersten Hälfte liegt der Bundesligist nie zurück.

Opava - Die Telekom Baskets Bonn haben im dritten Vorrundenspiel der FIBA Basketball Champions League ihren zweiten Sieg eingefahren. Gegen Maccabi Ramat-Gan gelang dem Basketball-Bundesligisten ein 86:78 (53:36)-Auswärtserfolg. Das Spiel fand im tschechischen Opava statt, wo der israelische Club seine Heimspiele im Europapokal austrägt.

Die Bonner begannen zwar mit einigen Ballverlusten, präsentierten sich offensiv dennoch treffsicherer als die Gastgeber und setzten sich nach siebeneinhalb Minuten erstmals zweistellig ab. Vor allem Darius McGhee trug mit einigen Dreiern die Gäste, der Spielmacher hatte nach 15 Minuten bereits 16 Zähler erzielt. Zur Pause zog Bonn auf 53:36 davon.

Bonn schwächelt, aber Fleming sorgt für Entscheidung

Nach der Pause verloren die Bonner ihren Offensivrhythmus und erzielten im dritten Viertel nur 13 Zähler, immerhin behaupteten die Gäste vor dem Schlussabschnitt eine 14-Punkte-Führung. Jedoch stand auch die Verteidigung nicht mehr so kompakt, so verkürzte Ramat-Gan dank zahlreicher Dreier seinen Rückstand auf zeitweise sechs Zähler.

Doch der Bundesligist gab das Spiel nicht mehr aus der Hand. Phlandrous Fleming (22 Punkte) sorgte per Dunk aus dem Schnellangriff 49 Sekunden vor Spielende für die Entscheidung, Darius McGhee (23 Punkte) traf mit der Schlusssirene zum 86:78-Endstand.

Nach der Hälfte der Vorrunde rangieren die Bonner in der Gruppe E auf dem ersten Platz. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale der Champions League. Am 12. November findet in Bonn das Rückspiel gegen statt.