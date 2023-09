Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Bremen - Wegen der Suche nach möglichen Weltkriegsbomben ist die Bahnstrecke zwischen Bremen Hauptbahnhof und Achim am Sonntag in beide Richtungen gesperrt worden. Auf einer Baustelle bei Sebaldsbrück erfolgt eine sogenannte Kampfmittelsondierung, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag mitteilte. Zwischen Bremen und Achim gebe es einen Schienenersatzverkehr, dort pendeln Busse. Betroffen sind die Linien RE1 und RE8. Die Bahnstrecke bleibt bis Montag, 06.00 Uhr, gesperrt, danach werde sie wieder freigegeben, wie die Sprecherin weiter mitteilte.