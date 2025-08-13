Immer wieder werden Bomben gefunden und müssen dann entschärft werden. In Merseburg geht derzeit vom jüngsten Fund keine Gefahr aus.

In Merseburg wurde eine Bombe gefunden, Gefahr besteht nicht. (Symbolbild)

Merseburg - Im Merseburger Ortsteil Meuschau ist eine amerikanische Bombe gefunden worden. Am Nachmittag würden die zwei Zünder entschärft, sagte eine Sprecherin des Saalekreises auf Anfrage. Eine Gefahr für Menschen bestehe nicht. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Nach dem Fund am Mittwochvormittag seien keine Evakuierungen notwendig, hieß es weiter. Genauere Angaben zum Fundort wurden nicht mitgeteilt.