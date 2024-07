Am Freitag wurde auf der Baustelle für das neue Bahnwerk eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Einschränkungen durch die Entschärfung fallen größer aus als zunächst gedacht.

Bombenentschärfung in Cottbus führt zu Zugausfällen

Cottbus - Die geplante Bombenentschärfung in Cottbus führt am Sonntag zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr zu mehreren Zugausfällen. Betroffen sind die Linien RE2, RE10, RE18, RB43 und RB49, wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage mitteilte. Die Bahn rät den Fahrgästen, sich unmittelbar vor Beginn der geplanten Reise online über die tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten zu informieren. Zunächst hatte der RBB darüber berichtet.

Die Ausfälle in der Übersicht:

- Die Linie RE2 fällt im genannten Zeitraum zwischen Vetschau und Cottbus Hbf aus. Ob ein Ersatzverkehr mit Bussen aufgestellt werden kann, ist nach DB-Angaben noch offen.

- Die Linien RE10 und RB43 fallen zwischen Calau und Frankfurt (Oder) aus. Die Bahn rät, alternativ die Züge der Linien RE1 und RE7 mit Umstieg in Berlin Ostkreuz zu nutzen.

- Die Linien RE18 und RB49 fallen zwischen Drepkau und Cottbus Hbf aus.

- Die Linie RB43 fällt zwischen Cottbus Hbf und Calau aus.

Weltkriegsbombe auf Bahn-Baustelle

Entschärft wird eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe, die am Freitag auf dem Baufeld des neuen Cottbuser Bahnwerks gefunden wurde. Der Sprengsatz deutscher Bauart mit russischem Zünder soll am Sonntag vor Ort entschärft werden, wie die Stadt Cottbus mitteilte. Die Bombe liegt demnach in circa vier Metern Tiefe. Große Evakuierungen sind für die Entschärfung nicht nötig.