In der vergangenen Woche gingen bei mehreren Berliner Schulen Drohmails ein - nun sind Schulen in Brandenburg an der Havel und Potsdam betroffen. Was bislang bekannt ist.

An mehreren Schulen in Brandenburg an der Havel und Potsdam sind Bombendrohungen per Mail eingegangen. (Symbolbild)

Brandenburg an der Havel/Potsdam - Mehrere Schulen in Brandenburg an der Havel und Potsdam haben Bombendrohungen erhalten. Aktuell gehe man von Drohungen per Mail im zweistelligen Bereich aus - allerdings nicht von einer ernsthaften Bedrohungslage, sagte die Polizei. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters des Schulamts Brandenburg an der Havel, Christof Kürschner, gingen die Mails im Laufe der Nacht bei Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien ein. Darin stand demnach, dass sich in der Schule Sprengsätze befänden. An der Oberschule Nord in Brandenburg an der Havel findet der Unterricht Kürschner zufolge nun digital statt. Eine Gefahr hätte die Polizei dort aber nicht festgestellt.

Erst in der vergangenen Woche waren an mehreren Berliner Schulen E-Mails mit Drohungen eingegangen. Laut Polizei waren sie nicht ernst zu nehmen. Der Staatsschutz ermittele wegen Störungen des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, hieß es.