Wegen eines Briefes mit einer Bombendrohung evakuiert die Polizei das Jobcenter in Arnstadt. Wenig später gibt es Entwarnung. Die Ermittlungen dauern an.

Bombendrohung an Jobcenter in Arnstadt - Gebäude evakuiert

Eine Bombendrohung am Jobcenter in Arnstadt hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild)

Arnstadt - Eine Bombendrohung per Brief hat im Jobcenter in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Gebäude mit rund 90 Menschen wurden am Montag vorsorglich evakuiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach drohte ein bislang unbekannter Täter in dem Brief, dass am Montag ein Sprengsatz detonieren werde. Das Gebäude wurde durchsucht, dabei war auch ein Spürhund für Sprengstoff im Einsatz. Nach rund zwei Stunden gaben die Beamten dann Entwarnung und die Menschen konnten wieder in die Gebäude zurückkehren.

Der unbekannte Täter soll den Brief zwischen Freitag und Montag verschickt haben. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Ankündigen von Straftaten.