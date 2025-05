Nur eine Stunde Flug von Kopenhagen nach Berlin – dann würde sie ihren Enkel Paul-Johan endlich wieder in die Arme schließen können. Doch die Stunde dehnte sich schier endlos, und die 79-jährige Passagierin wähnte sich fast schon im Zug, wo Verspätungen zumindest auf deutschem Gebiet eher die Regel als die Ausnahme sind.

Als die Maschine nach mehr als zwei Stunden endlich aufsetzte und sie ausstieg, wurde die alte Dame richtig ärgerlich: Der Flug hat ihr nicht nur wertvolle Zeit geraubt – da hat sich der dusselige Pilot doch glatt verflogen! Statt in Berlin war sie nämlich in Bologna. Fängt zwar auch mit „B“ an, ist aber in Norditalien und damit ganz weit entfernt von ihrem Enkel, der an der Spree vergeblich auf seine Oma wartete.

Dabei hat der Pilot gar nicht die Städte verwechselt – die 79-Jährige hatte sich beim Boarding am Flughafen in die falsche Schlange gestellt und bei allen Durchsagen nicht zugehört.

So wurde aus ihrem geplanten Ein-Stunden-Flug eine Zwei-Tage-Odyssee: Weil von Bologna kein Flieger nach Berlin abhob, musste sie mit dem Taxi nach Venedig, dann für eine Nacht ins Hotel. Und erst am nächsten Morgen mit der ersten Maschine nach Berlin. Nun aber wirklich.