Erfurt - Burgen und Schlösser sind in der Silvesternacht beliebte Treffpunkte. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten weist darauf hin, dass in allen 31 von ihr betreuten Kulturdenkmalen Böllerverbot herrscht.

Auch bei vorsichtigem Umgang bergen Böller und Raketen in Denkmalensembles ein hohes Brandrisiko. In den vergangenen Jahren konnten laut der Stiftung Schäden an historischen Gebäuden nur durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten appelliert daher, die Verbote einzuhalten und ausreichend Abstand zu den Kulturgütern zu wahren. An einigen Standorten seien auch Kontrollen vorgesehen.