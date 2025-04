Potsdam - Das hätte auch anders ausgehen können: Unbekannte haben in Potsdam einen Böller durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster geworfen. In dem Raum hielt sich aber gerade niemand auf, wie die Polizei mitteilte. Gebrannt habe es im Schlafzimmer nicht. Der Schaden durch den Knallkörper am Montagabend in der Wohnung einer Seniorin sei sehr gering geblieben, hieß es von der Polizei. Es wird aber unter anderem wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach Silvester und Neujahr ist es verboten, privates Feuerwerk zu zünden.