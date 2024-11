Ein Zwölfjähriger zündet in Lichtenrade einen offenbar selbstgebauten Böller und verletzt sich schwer. Was ist bekannt?

Ein Böller ist in der Hand eines Zwölfjährigen explodiert - ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Berlin - Ein Böller ist in Lichtenrade in der Hand eines Zwölfjährigen explodiert. Der Junge erlitt dadurch irreparable Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll er den Sprengkörper selbst gebaut haben. Er zündete ihn am Dienstagabend, während er sich mit einem Handy filmte. Nachbarn leisteten danach Erste Hilfe und riefen die Einsatzkräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Zwölfjährigen in ein Krankenhaus. Ein Polizist musste seinen Dienst anschließend beenden und wurde von einem Einsatznachsorgeteam betreut.

Ein Elternteil des Jungen erlaubte eine Durchsuchung der Wohnung. Dort fanden Beamte weitere pyrotechnische Gegenstände. Zudem beschlagnahmte die Polizei das Handy des Zwölfjährigen. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen.

Die Berliner Polizei rät zur Vorsicht beim Umgang mit Feuerwerkskörpern. Nicht geprüftes und nicht zugelassenes Feuerwerk sei in Deutschland verboten.