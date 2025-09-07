Auch im nächsten Jahr wollen Fans wieder die Kult-Schauspieler Spencer und Hill mit einem Festival feiern.

Ilmenau - Tausende Fans haben in Ilmenau die Schauspieler Bud Spencer und Terence Hill sowie deren kultige Filme gefeiert. Das Spencer-Hill-Festival lockte seit Donnerstag mehr als 15.000 Besucher aus dem In- und Ausland nach Ilmenau, wie die Veranstalter zum Abschluss mitteilten. Neben Spielfilmen mit dem Kult-Gespann in Dauerschleife gab es zahlreiche Bandauftritte mit Filmmusiken und Gaudi-Wettbewerbe. Dazu gehörte unter anderem ein Bohnenwettessen sowie Kostüm- und Tattoowettbewerbe.

Bud Spencer (1929-2016) - bürgerlich Carlo Pedersoli - und sein italienischer Landsmann Terence Hill wurden mit Western-Parodien wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ oder der Abenteuerkomödie „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“ weltberühmt. Der humorvolle Haudrauf-Klamauk mit saftigen Ohrfeigen und frechen Sprüchen begeistert bis heute zahlreiche Fans. Spencer als bärbeißiger Grobian und der blonde Mime Hill spielten gemeinsam in 18 Filmen.

Das Fan-Treffen gibt es seit 2001 an verschiedenen Orten in Deutschland. In Ilmenau wurde das Spencer-Hill-Festival den Angaben nach bereits zum dritten Mal organisiert. Auch im nächsten Jahr wollen sich die Anhänger wieder in Ilmenau versammeln.