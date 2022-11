Umwelthilfe fordert neue Regeln zu Silvester Neue Diskussion um Böllerverbot: Was spricht dafür, was spricht dagegen?

Silvester wird alljährlich von vielen Menschen mit buntem Feuerwerk und lauten Böllern gefeiert. Der Spaß hat jedoch auch Konsequenzen. Vor allem die Umwelt leidet, doch auch viele Menschen und Tiere tragen Schäden davon. Was spricht für ein mögliches Böllerverbot an Silvester, was dagegen?