Trainer Hecking ist nach dem Sieg seines VfL Bochum gegen St. Pauli wieder optimistischer. Im schweren Spiel am Samstag gegen Leipzig fehlt ihm aber wieder der Kapitän.

Bochum - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss weiter auf den erkrankten Kapitän Anthony Losilla verzichten. Der 38 Jahre alte Franzose werde es auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für das Spiel gegen RB Leipzig nicht in den Kader schaffen, sagte Trainer Dieter Hecking am Tag vor der Partie.

Nach dem Sieg am Mittwoch gegen den Mitkonkurrenten FC St. Pauli (1:0) hat Hecking wieder mehr Hoffnung als vor dem Start der Rückrunde. „Wir waren fast weg vom Fenster, nun sind wir wieder ein Stück weit da. Ich sehe die Gruppe, es macht Spaß mit ihr zu arbeiten. Die Jungs haben die Situation angenommen“, sagte der 60-Jährige, warnte indes auch: „Wir liegen uns aber auch nicht jubelnd in den Armen, haben noch nichts erreicht.“ Nach 17 Spielen sind die Bochumer Tabellenletzte.