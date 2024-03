Seitenroda - Tausende Frühblüher, tonnenweise Sand und bunte Deko: Die Leuchtenburg in Seitenroda setzt wieder auf Frühlingsoptik. Wer die Höhenburg bei Kahla zwischen Donnerstag und dem 12. Mai besucht, kann das Ergebnis der gut zweiwöchigen Deko-Arbeiten begutachten, wie die Stiftung Leuchtenburg am Dienstag mitteilte. Auf den 10.000 Quadratmetern des Burggeländes haben Mitarbeiter unter anderem rund 4000 Blumen gepflanzt, Rollrasen verlegt, und Porzellankannen verteilt. Burgtischler haben spezielle Objekte in Handarbeit gefertigt.