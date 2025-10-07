Am Morgen betreten Dutzende Menschen die Kreuzung Warschauer Straße/Mühlenstraße, zünden Pyrotechnik und rufen verbotene Parolen. Es bleibt nicht die einzige Versammlung.

Berlin - Die Polizei hat mehrere Menschen nach der Blockade einer Kreuzung nahe der Oberbaumbrücke in Berlin-Friedrichshain sowie wegen des Rufens verbotener propalästinensischer Parolen festgenommen. Kurz nach 8 Uhr blockierten rund 37 Menschen die Fahrbahn an der Kreuzung Warschauer Straße/Mühlenstraße, wie Polizeisprecher Florian Nath sagte.

Dabei zündeten sie demnach auch Pyrotechnik und hielten Transparente hoch. Es sei jedoch kein Schaden entstanden und niemand verletzt worden. 17 Menschen wurden den Angaben nach festgenommen, teils wegen Rufens verbotener Parolen, teils wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Durch die Blockade sei der gesamte Straßenverkehr gestoppt worden, sagte Nath. Die Mühlenstraße Richtung Ostbahnhof sei mindestens bis 11 Uhr gesperrt. Zudem gab es laut Sprecher auf einer Grünfläche an der Kreuzung eine spontane Versammlung mit rund 20 Teilnehmern aus dem propalästinensischen Spektrum.