Berlin - Mit einem Auto sind unbekannte Täter in ein großes Einkaufszentrum und in einen Juwelierladen in Berlin-Steglitz eingebrochen. Die Einbrecher fuhren in der Nacht zu Dienstag gegen 3.00 Uhr mit dem Auto durch die Tür des Einkaufszentrums in der Schloßstraße, dann fuhren sie weiter durch die Shoppingmall zum Juweliergeschäft und drangen schließlich mit dem Auto in das Geschäft ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Täter stiegen aus dem Auto aus und stahlen Schmuck. Anschließend flohen sie wieder aus dem Einkaufszentrum. Ein Komplize habe sie mit einem zweiten Auto abgeholt. Das erste Auto ließen die Einbrecher zurück, die Polizei stellte es sicher. Die genaue Anzahl der Täter sei zunächst unklar. Auch der Wert des erbeuteten Schmucks ist unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.