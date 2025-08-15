Die Berliner Freibäder erleben gerade einen Besucheransturm. Bleiben sie in der Sommersaison länger offen als geplant? Es kommt eben auf das Wetter an.

Die Freibäder sind bei über 30 Grad Hitze voll - wird die Saison über den 7. September hinaus verlängert? (Archivbild)

Berlin - Angesichts des Hochbetriebs in den Berliner Freibädern prüft der Betreiber eine Verlängerung der Sommersaison. „Sollte der Sommer stabil bleiben, bleiben auch einige Bäder auf“, teilten die Bäder-Betriebe am Nachmittag mit.

Vor Monaten hatten das landeseigene Unternehmen im Zusammenhang mit Sparauflagen angekündigt, dass die Sommersaison in allen Bädern mit dem Ende der Schulferien am 07. September ende. Nun hieß es, die Freibäder wollten flexibel auf das Wetter reagieren.

An den Hitze-Tagen ist der Andrang in den Bädern groß. Die aktuelle Woche von Montag bis Freitag sei einer der besucherstärksten der vergangenen vier Jahre, so die Bäder-Betriebe. Von Montag bis Donnerstag seien es um die 150.000 Besucher gewesen, sagte eine Sprecherin.

Seit Saisonstart Ende April bis Ende Juli haben die Freibäder und das Strandbad Wannsee laut Unternehmen rund 760.000 Besucher gezählt - etwa 110.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.