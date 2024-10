In der kommenden Woche wird der Medienpreis „Blauer Panther“ verliehen. Markus Söder vergibt den Ehrenpreis dabei an jemanden, dessen Fan er ist.

Umstritten - und wird nun in Bayern ausgezeichnet: Kabarettist Dieter Nuhr. (Archivbild)

München - Der Kabarettist Dieter Nuhr bekommt in diesem Jahr bei der Verleihung der Medienauszeichnung „Blauer Panther“ den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder (CSU) würdigte ihn für seine „prägenden Leistungen in der deutschen Medienlandschaft“.

„Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik“, sagte Söder. Nuhr greife in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf. „Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor.“

„Die sogenannten kleinen Leute im Blick“

Nuhr habe „die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele“, sagte Söder, der sich selbst als großen Fan von Nuhr bezeichnete.

Der Kabarettist ist nicht unumstritten, löst immer wieder Kontroversen aus und steht wegen seiner Einstellung zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen wie der Klimapolitik oder gendergerechter Sprache regelmäßig in der Kritik.

Die offizielle Preisverleihung soll am 23. Oktober in der BMW Welt in München stattfinden. Seit 2022 heißt die Auszeichnung „Blauer Panther – TV & Streaming Award“, vorher hieß sie Bayerischer Fernsehpreis.