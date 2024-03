Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das Bistum Osnabrück bietet in diesem Sommer wieder zehn Praktikumsplätze auf einer ostfriesischen Insel.

Baltrum/Osnabrück - Das katholische Bistum Osnabrück bietet während des Sommers Seelsorger-Praktikumsplätze auf der ostfriesischen Insel Baltrum. Zehn Studierende sollen in zwei Teams die Urlaubsseelsorge auf der Insel unterstützen, teilte das Bistum mit. Unterkunft, Reisekosten, Kurtaxe und sogar ein Budget für Material wird von der Diözese übernommen. Angesprochen sind vor allem Studierende der Theologie und Religionspädagogik, aber auch Studierende anderer Fächer.

Die Einsatzzeiten sind vom 29. Juli bis zum 11. August und vom 12. bis zum 25. August. Bewerberinnen und Bewerber können sich bis zum 30. April bewerben. „Sie erhalten durch die Inselzeit Gelegenheit sich auszuprobieren und können gleichzeitig zwei schöne Wochen auf Baltrum verbringen“, sagte die Pastoralreferentin des Bistums, Natalia Löster.

Das Praktikum biete das Bistum bereits seit 2017 an - ausgesetzt worden sei es nur im Corona-Pandemie-Jahr 2020, sagte ein Bistumssprecher. Die Resonanz unter Studierenden sei unterschiedlich: Im vergangenen Jahr habe nur ein Kurs besetzt werden können, in anderen Jahren habe es mehr Bewerbungen als Plätze gegeben. Das Angebot richte sich nicht nur an katholische Bewerber und Bewerberinnen: Im vergangenen Jahr sei auch eine evangelische Studierende dabei gewesen.