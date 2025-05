Kassel/Schmalkalden - Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, hat dem frisch gewählten Papst Leo XIV. gratuliert - und auch Wünsche an das neue Oberhaupt der Katholiken gerichtet. In einem Schreiben an die katholischen Bischöfe in Hessen und Thüringen teilte sie mit: „Auf ihn richten sich große Hoffnungen im Blick auf nötige Reformen in der katholischen Kirche.“

Als evangelische Kirche wünsche man sich zudem, dass der Papst der Ökumene neue Impulse verleihe. Zudem hoffe sie, dass der Nachfolger von Papst Franziskus auch weiterhin als öffentlicher Mahner für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Erscheinung treten werde.

Zum Gebiet der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) gehört auch ein kleiner Teil von Thüringen - im Raum Schmalkalden.

Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost war nach nur 24 Stunden Konklave zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden. Als Pontifex wird der 69-Jährige den Namen Leo XIV. tragen.