In Braunschweig

Der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns sieht im Weihnachtsfest einen Hoffnungsbringer in dunklen Zeiten. (Symbolfoto)

Braunschweig - Der evangelische Landesbischof von Braunschweig, Christoph Meyns, hat in seiner Weihnachtspredigt die verändernde Kraft des Weihnachtsfests gewürdigt. Die dunklen Zeiten würden erhellt durch das Licht von Weihnachten, sagte Meyns laut der vorbereiteten Predigt im Braunschweiger Dom.

Ereignisse wie der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Krieg in der Ukraine oder die Sorge vor Arbeitslosigkeit verdunkelten die Welt. Dagegen stehe die Geburt Jesu als Gottes großer Zuspruch für die Menschen und für die tiefe Gewissheit, in Gott geborgen zu sein und bei ihm festen Halt zu haben.