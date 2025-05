Mit Sternwanderungen, Gottesdienst und Festprogramm hat die neue Saison am Christus-Pavillon im Kloster Volkenroda eröffnet. Die Wallfahrt stand im Zeichen des 500. Bauernkriegsjubiläums.

Mit der Christus-Wallfahrt wird die neue Saison am Christus-Pavillon eröffnet. (Archivbild)

Körner - Bis zu 500 evangelische und katholische Christen sind nach Kirchenangaben zum Kloster Volkenroda (Unstrut-Hainich-Kreis) gepilgert. Für die ökumenische Christus-Wallfahrt standen sechs Wegstrecken zur Auswahl. An Stationen konnten die Pilger Rast machen, um innezuhalten, zu singen oder kurze geistliche Impulse zu hören.

Neben den Sternwanderungen zum Kloster gab es ein Festprogramm und einen Gottesdienst. Die ökumenische Christus-Wallfahrt stand in diesem Jahr im Zeichen des Gedenkens an den Bauernkrieg 1525. Der „Freie Ritterbund Thüringen“ präsentierte sich dazu im Kapitelsaal unter anderem mit mittelalterlichen Kostümen. In einem Scriptorium konnten große und kleine Besucher auf altem Papier und mit Feder wie vor 500 Jahren schreiben.

Die Christus-Wallfahrt ist nach Angaben der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) und des Bistums Erfurt die größte ökumenische Veranstaltung in Thüringen. Damit wird alljährlich die neue Saison am Christus-Pavillon eröffnet, der dann bis Ende Oktober täglich besichtigt werden kann.