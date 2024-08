Die Temperaturen klettern weiter in Berlin und Brandenburg - dabei können einzelne Gewitter auftreten.

Bis zu 36 Grad in Berlin und Brandenburg - Gewitter möglich

Bis zu 36 Grad werden in Berlin und Brandenburg erwartet. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Ein schwüler und heißer Tag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei gibt es eine starke Wärmebelastung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach startet der Tag wolkenlos und trocken. Am Nachmittag sind in Ostbrandenburg vereinzelte starke Gewitter und Schauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 33 und 36 Grad.

Nachts ziehen einige Wolken auf, im Nordwesten Brandenburgs kommt es örtlich zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 17 und 20 Grad.

Der Freitag bleibt stark bewölkt, zeit- und gebietsweise treten schauerartiger Regen und einzelne Gewitter auf. Es wird etwas weniger warm - mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 30 Grad.

In der Nacht zum Samstag halten sich die Wolke in der Südosthälfte noch hartnäckig am Himmel, zum Teil werden Schauer erwartet. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad ab.