Mit bis zu 34 Grad wird am Mittwoch eine starke Hitzebelastung in Thüringen erwartet. Abends und nachts sind teils kräftige Gewitter möglich.

Bis zu 34 Grad und kräftige Gewitter in Thüringen erwartet

Teils kräftige Gewitter ziehen am Abend über Thüringen. (Archivfoto)

Erfurt/Leipzig - Auf hochsommerliche Temperaturen und abendliche Gewitter können sich die Menschen in Thüringen heute einstellen. Mit bis zu 34 Grad ist am Mittwoch eine hohe Wärmebelastung zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab dem Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit – abends und nachts sind dann teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu erwarten. Nachts kühlt es dabei bis auf 16 Grad ab.

Der heißeste Tag des bisherigen Jahres mit einer Höchsttemperatur von 35,4 Grad wurde nach Angaben des DWD auf Grundlage vorläufiger Werte am Dienstag in Müllheim im Markgräflerland in Baden-Württemberg gemessen.