Am Donnerstag und am Freitag wird es wechselhaft, am Wochenende zeigt sich der Herbst jedoch von einer goldenen Seite.

Schon am Donnerstag kommt in Berlin und Brandenburg die Sonne raus.

Berlin - Regen, Wind und viel Sonne: Die kommenden zwei Tage in Berlin und Brandenburg werden wechselhaft, am Wochenende dürfen sich die Menschen aber auch auf heiteres Herbstwetter freuen. Der Donnerstag startet sonnig, im Süden ist es bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Wolken sollen sich demnach im Tagesverlauf nach Norden ausbreiten. Am Mittag und Nachmittag seien Windböen möglich. Regnen soll es zunächst im Elbe-Elster-Kreis, am Abend gebietsweise auch in der Südhälfte. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Süden Brandenburgs 13 bis 15 Grad.

19 Grad am Wochenende

Am Freitag ist es laut DWD wolkig bis stark bewölkt, am Morgen gibt es örtlich noch leichten Regen. Im Nordosten ist es zeitweise heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad. Es weht ein teilweise böiger Wind.

Am Samstag wird es überwiegend heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad. Dazu weht ein böiger Wind. Dieses Wetter soll sich auch am Sonntag fortsetzen.