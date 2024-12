Gelsenkirchen - Youri Mulder bleibt bei Schalke 04 bis zum Saisonende Sportdirektor. Danach soll er wieder auf seinen Posten als Sportvorstand des Zweitligisten zurückkehren. Der einstige Stürmer der Königsblauen war Anfang November zunächst vorübergehend als Nachfolger von Marc Wilmots eingesprungen, von dem sich der Traditionsverein zuvor getrennt hatte.

„Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig. Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen.“, erklärte Axel Hefer, der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04, in einer Mitteilung.

Mulder: „Werden Saisonziele erreichen“

Vorstandschef Matthias Tillmann meinte: „Youri ist in der Öffentlichkeit ein starkes und geschätztes Gesicht des FC Schalke 04.“ Mulder hatte für den Verein 177 Bundesligaspiele bestritten und 32 Tore geschossen. Sein Mandat im Schalker Aufsichtsrat, in dem der 55-Jährige seit 2021 sitzt, ruht erst einmal.

„Ich habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit allen anderen das Ziel gehabt, dass wir besser werden – auf und neben dem Platz. Auf diesem Weg haben wir Erfolge und auch Rückschläge gesehen. Wichtig ist mir, dass wir zusammen weitermachen und so Tag für Tag stabiler werden, dann werden wir unsere Ziele für diese Saison erreichen“, erklärte Mulder. In einer bislang enttäuschenden Saison liegt Schalke in der 2. Liga auf Platz 14.