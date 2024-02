Zum Schutz von Wildtieren müssen Hunde für viereinhalb Monate an die Leine: auf Feldern, im Wald - und im besten Fall auch in Parks und Grünanlagen.

Eine Frau geht mit ihrem Hund spazieren. Vom 1. März an müssen Hunde wieder bis zum 15. Juli 2023 auf Freiflächen und in Wäldern an die Leine gelegt werden.

Halle - Hundebesitzer in Sachsen-Anhalt müssen ihre Vierbeiner von Freitag an bis Mitte Juli anleinen. Die Leinenpflicht gelte für Waldgebiete sowie Felder, Äcker und Wiesen und die dortigen Wege, teilte das Landesverwaltungsamt am Montag in Halle mit. Grund sei die Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere. Bodenbrüter wie Fasane, Rebhühner und Lerchen beginnen jetzt mit der Brut und müssen ebenso vor stöbernden, frei laufenden Hunden geschützt werden wie etwa tragende Rehe. Zudem zögen Wildschweine und Hasen bereits Nachwuchs groß, hieß es. Das Landesverwaltungsamt mahnte Hundehalter, ihre Tiere auch in innerstädtischen Parks und Grünanlagen an die Leine zu nehmen, da auch dort Wildtiere zu Hause sind.

Den Angaben zufolge waren im vergangenen Jahr zwischen Arendsee und Zeitz rund 180.000 Hunde registriert.