Verbio hat im vergangenen Geschäftsjahr rote Zahlen geschrieben, sieht aber Chancen für eine schnelle Erholung. Warum der Vorstand dennoch die Dividendenzahlung aussetzen will.

Leipzig - Rückläufige Preise und gesunkene Gewinnspannen bei Bioethanol und Biomethan haben dem Biokraftstoffhersteller Verbio im vergangenen Geschäftsjahr stark zugesetzt. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Lagerbestände, wie das Leipziger Unternehmen mitteilte.

Unter dem Strich wies Verbio einen Verlust 137,9 Millionen Euro aus, nach einem Gewinn von 20,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach von 121,6 Millionen Euro auf 14,2 Millionen Euro ein. Der Umsatz sank leicht von 1,66 auf 1,58 Milliarden Euro.

Die Produktion konnte Verbio jedoch ausweiten: Mehr als 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1.190 Gigawattstunden Biomethan bedeuteten neue Höchstwerte. Auch das CO2-Einsparpotenzial der erzeugten Produkte stieg von 4,4 auf 5,5 Millionen Tonnen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) zeigt sich der Konzern optimistisch. Der Vorstand erwartet eine deutliche Erholung des Ergebnisses auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Hintergrund seien unter anderem eine Normalisierung der Marktbedingungen in Europa sowie der Hochlauf der US-Anlage im Bundesstaat Iowa.

Vorstand und Aufsichtsrat kündigten an, der Hauptversammlung im Dezember vorzuschlagen, die Zahlung einer Dividende in diesem Jahr auszusetzen.